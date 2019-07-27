27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh’i renklerine bağlayan Fenerbahçe; 3 transfer daha yapacak. İşte son gelişmeler...
Yann M'Vila: Sportif Direktörü Damien Comolli, Saint Etienne'de forma giyen ön libero Yann M’Vila ile bir araya geldi ve kulübün teklifini iletti. 4 yıllık sözleşme, 3 milyon euro maaş önerildi. Bonservisi konusunda sıkıntı var.
Khedira: İtalyan ekibi ile 2021’e kadar mukavelesi süren ve sağlık 32 yaşındaki oyuncu için son bir hamle daha yapabilir. Sakatlık durumu düşündürüyor.
Mahmut Tekdemir: Fenerbahçe'nin en çok istediği isimler arasında. Başakşehir oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.
İbrahim Amadou: Sevilla, Kjaer görüşmesi sırasında defansif orta saha arayan Fenerbahçe'ye İbrahim Amadou’yu satmayı teklif etti. Durumu belirsiz.
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