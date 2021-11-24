Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Olympiakos maçına odaklanmış durumda. Yunan kulübünün başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul'da 3-0 kazandıkları maç sonunda, ''Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi'' sözleri sarı lacivertli takımın Türk oyuncularını ekstra motive etti. Fenerbahçe'de konsantrasyon üst seviyede.

PEREIRA'DAN GERGİNLİK UYARISI

Teknik direktör Vitor Pereira ise oyuncularından gerginlikten uzak durmalarını istedi. Portekizli teknik adam takım ile yaptığı toplantıda Karaiskakis Stadının atmosferinde sakin kalmalarını ve oyun planına sadık kalmalarını istedi. Fenerbahçe yönetimi de yarınki maça önem veriyor. Sarı-lacivertliler derbi zaferi sonrası Yunanistan'dan da zaferle dönmek istiyor.

OLYMPIAKOS'TAN DEV PRİM

Bu arada Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in futbolculara AEK ve Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdiği ortaya çıktı. Olympiakos Yunan ligi'nde AEK'yı 3-2 mağlup etti. Yunan basını Olympiakos'un Fenerbahçe'yi de yenmesi halinde başkan Marinakis'in oyunculara 2 milyon euro prim dağıtacağını yazdı.