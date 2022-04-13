Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sürüyor... Sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezonu İsmail Kartal'la bitirip, önümüzdeki sezona üst düzey yabancı bir teknik direktörle başlanmasına karar verilmişti. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; İsmail Kartal'la yakalanan hava ve galibiyet serisi soru işaretleri doğurdu.
Derbi galibiyetinin ardından camia teknik direktör konusunda ikiye bölündü. Taraftarların bir bölümü 12 maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'a şans verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bir bölüm ise şampiyonluk hasretinin son bulması için üst düzey, tartışılmaz bir yabancı teknik direktör gelmesi gerektiğine inanıyor.
LÖW VE JESUS GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör konusunda öne çıkan isimler Joachim Löw ve Jorge Jesus... Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra çalışmayan Löw'ü ikna etmek için bir dizi görüşme yapıldı. Portekiz, Suudi Arabistan ve Brezilya'da rüştünü ispat eden Jorge Jesus da gündemde. Portekiz basını da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe tarafından Jesus'a cazip bir teklif yapıldığını duyurdu.
KARTAL İLK MACERASINDA 2. OLMUŞTU
Fenerbahçe'yi ilk kez 2014/2015 sezonunda çalıştıran İsmail Kartal, ligi şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. olarak tamamlamıştı.
Bu sezon 21. haftada göreve başlayan İsmail Kartal ile Fenerbahçe, 12 maçta ligde en çok puan toplayan takım oldu. 27 puan alan Fenerbahçe'yi, 25 puanlı Antalyaspor ile 23 puan toplayan Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor takip etti.
PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK TÜRK HOCA
Fenerbahçe'deki 2 döneminde toplam 46 maça çıkan Ismail Kartal, 2.20 puan ortalamasıyla bu alanda sarı-lacivertlilerin en başarılı yerli teknik direktörü oldu.
İsmail Kartal'ın derbi karnesi de başarılı. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 derbiye çıkan Kartal, 12 puan kazandı. Beşiktaş'la yapılan 2 maçta 2 galibiyet, Galatasaray'a karşı 3 maçta 2 galibiyet ve mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takımla 2014 Ağustos'ta Süper Kupa finaline çıkan Kartal'lı Fenerbahçe, penaltılarla kupayı kazandı.
SON KARAR KOÇ'UN
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek. Şimdilik yabancı teknik direktörle sezonu açma fikri ağır basıyor.
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