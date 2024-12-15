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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de üç sakatlık: Livakovic, Oğuz Aydın, Becao... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de üç sakatlık: Livakovic, Oğuz Aydın, Becao...

        Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise Oğuz Aydın sakatlandı ve yerini Saint-Maximin'e bıraktı. Son olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao da sakatlandı ve oyuna devam edemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:17
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        Fenerbahçe'de üç sakatlık!
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        Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.

        Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.

        Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.

        Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.

        OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

        Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

        Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.

        Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.

        BECAO SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

        Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

        Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

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