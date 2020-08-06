Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Sarı-lacivertli kulüp, TFF'nin açıkladığı harcama limitleri nedeniyle zora girse de transfer açıklamaları bir bir geliyor. Dün teknik direktör Erol Bulut'u resmen açıklayan Kanarya'nın bugün de 3 transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde bomba emojisi ve bugünün tarihiyle bir paylaşımda bulunan sarı-lacivertlilerin Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak transferlerini duyurması bekleniyor.

Kanarya'nın Caner Erkin'le de görüşmelerde sona geldiği ve transferin mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

PİRŞEN: BU UYGULAMAYI HUKUKİ OLARAK DELECEĞİZ

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, dün akşam yaptığı açıklamada, harcama limitlerine rağmen sarı-lacivertli kulübün transferlere devam edeceğini böyle duyurdu:

"Transferle ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bazı oyuncularımızla görüştük, anlaştık. Tabii ki onlar bizimle mücadelesini verecek ve Fenerbahçe de onlar için son ana kadar tüm mücadelesini verecek. Bu konuda taraftarlarımızın hiçbir kaygısı olmasın. Bu komedi diyebileceğim, trajikomik diyebileceğim bu uygulamayı bir şekilde deleceğiz. Deleceğiz derken gayrı hukuki yapmayacağız, hukuk çerçevesinde bu anlamsız uygulamaya mutlaka bir dur diyeceğiz. Fenerbahçe'ye yakışan oyuncuların transferi için elimizden geleni yapacağız."