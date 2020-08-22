Kulübüyle sözleşmesini 1 yıl uzatan Tolga, resmi imzanın ardından Topuk Yaylası'na geldi.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile geçen sezon 26'sı Süper Lig, 7'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giymişti.