Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hakem Ümit Öztürk'e yönelik tepkiler devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Öztürk'ün tepki çeken kararları futbolcuları da maç sonunda oldukça sinirlendirirken teknik heyet Ankaragücü maçı öncesi harekete geçti.

Galatasaray'la 2 hafta sonra oynanacak derbi öncesi bir kayıp daha yaşamak istemeyen teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, Samandıra'daki moral bozukluğunu gidermek için bir toplantı yaptı. Yaşananların takımın oyununu ve hırsını olumsuz anlamda etkilememesini isteyen Yanal'ın öğrencilerine "Alanyaspor maçında yaşananları geride bırakmalıyız. Hakemin tartışılan kararlarına yönelik yapılması gerekenleri yönetimimiz ve camiamız halledecektir. Siz sadece sahaya odaklanın ve önümüzdeki maçları kazanmaya bakın. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak bütün olumsuz havayı tersine çevirip rakiplere de güçlü bir mesaj vermeliyiz. Bunu başarmak bizim elimizde" dediği öğrenildi.

KUPADA YİNE YEDEKLER SAHADA

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında bu akşam Kırklarelispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de yedek ağırlıklı bir kadro sahada olacak. İlk maçı 3-0 kazanarak yarı finalin kapısını aralayan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın asları dinlendireceği bildirildi.