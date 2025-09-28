Fenerbahçe'de Talisca'ya önce tepki sonra destek!

İkinci yarıya baskılı başlayan ve rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.