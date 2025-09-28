Habertürk
        Fenerbahçe'de Talisca'ya önce tepki sonra destek! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Talisca'ya önce tepki sonra destek!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, penaltıda topun başına geçen Talisca'ya önce tepki gösterdi sonrasında destek verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2025 - 22:31 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:36
        • 1

          Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda uzaktan şutlarla skor bulmaya çalışan sarı-lacivertliler, kalesinde hızlı hücumlardan birkaç net pozisyon verdi. İlk yarıda iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

        • 2

          İkinci yarıya baskılı başlayan ve rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

          Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.

        • 3

          3 RESMİ MAÇ SONRA KAZANDI

          Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.

          Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.

        • 4

          TALISCA'DAN LİGDE 2. GOL!

          Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

          Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

          Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı.

          UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.

        • 5

          TALISCA'YA PENALTI ÖNCESİ TEPKİ!

          Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.

          Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.

          Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

        • 6

          SZYMANSKI'DEN LİGDE İLK GOL!

          26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

          Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

          Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu.

        • 7

          3 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

          Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.

          Sarı-lacivertliler bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.

          Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

          Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.

        • 8

          ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

          Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

          Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa