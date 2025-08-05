Fenerbahçe'de Talisca ve İsmail Yüksek, Feyenoord maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına yeni transferlerin tamamını götürme kararı aldı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını yeni atlatan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek ise kafilede yer almadı.

Mert Hakan Yandaş ise UEFA'ya bildirilen kadroda olmamasına rağmen sezonun ilk resmi maçında kaptan olarak takımın yanında olmak için Hollanda kafilesine dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Feyenoord maçı kafilesi şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.