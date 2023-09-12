Fenerbahçe'de son hedef 6 numara: İşte gündemdeki 4 isim!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertli yönetim 4 isimden birini bitirecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler...
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Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.
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Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim geldi.
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MUSRATI EN BÜYÜK ADAY
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile görüşmeler sıklaştı.
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Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi.
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Braga'dan yaklaşık 120 bin euro yıllık maaş alan Al Musrati, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun durumda ve sarı lacivertli ekibe transfer olmak istiyor.
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MUSRATI OLMAZSA GUIDO!
Fenerbahçe'nin 6 numara seçeneklerinden en önemli iki isim Musrati ve Guido Rodriguez.
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İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
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Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
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Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.
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ANDRE GOMES, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerildi.
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor.
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Portekizli futbolcunun için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.
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Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.
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SON ADAYA VAN DE BEEK
Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van da Beek, Fenerbahçe'de son aday konumunda.
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26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor fakat İngiliz ekibi oyuncunun transfer olması durumunda zorluk çıkarmayacak.
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Van de Beek'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüküyor.