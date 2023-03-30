Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Milli araya girmeden önce takımda birçok sakat veren sarı-lacivertlilerde sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlıklardan en çok etkilenen bölge olan hücum hattında yıldız futbolcu Enner Valencia yapılan son idmanda takıma katıldı.
ÖZEL PROGRAM UYGULANDI
Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızı Enner Valencia, milli arada kendisi için uygulanan özel programı uyguladı. Ekvadorlu yıldız aranın bitmesinin hemen ardından ise yapılan ilk idmana katıldı. Valencia'nın Jesus'a, ''Durumum gayet iyi, mutlaka oynamak istiyorum'' dediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Valencia'nın dönüşünü idmanda çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.
Yıldız oyuncu bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 25 gol atarak müthiş bir istatistik yakaladı.
OOSTERWOLDE, KING VE BATSHUAYI YOK
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan sol bek Jayden Oosterwolde 17. dakikada sahayı terk etmişti. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada Oosterwolde'nin aşil tendinopatisi sakatlığı yaşadığı açıklandı. Genç oyuncunun en az 3-4 hafta daha oynaması beklenmiyor.
Yine Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan Joshua King de 77. dakikada sahayı terk etmişti. Daha sonra King'de hamstring kas yaralanması sakatlığı olduğu açıklandı. Tecrübeli futbolcunun da derbide forma giymemesine kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca Fenerbaçe'nin Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi'nin de derbide forma giymesi zor gözüküyor. 16 Mart'ta sakatlanan Belçikalı golcünün tedavi süreci iyi gitse de sakatlığının en az 1 ayda geçmesi bekleniyor. 29 yaşındaki golcünün 10 Nisan’daki Karagümrük mücadelesine yetişme şansı az da olsa bulunuyor.
JESUS'UN BÜYÜK MAÇLARDAKİ TERCİHİ 3'LÜ SAVUNMA!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu çıktığı zorlu maçlarda 3'lü savunma sistemini tercih etti. Sezon başında Süper Lig'deki Adana Demirspor maçıyla 3'lü sisteme başlayan Jesus ardından Avrupa ve Süper Lig'deki 15 maçta 3'lü sistemi kullandı. İşte Jesus'un 'zorlu' mücadelelerde kullandığı 3'lü sistem ve aldığı sonuçlar...
Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2
Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev: 1
Rennes: 2 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 3 - Rennes: 3
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0
Fenerbahçe bu sezon zorlu olarak tabir edebileceğimiz 11 maçın hepsine 3'lü sistem ile çıktı. Sarı-lacivertliler bu 11 karşılaşmada 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı
DERBİ 11'İ ŞEKİLLENDİ
Jorge Jesus'un derbiye 3'lü sistemle çıkması beklenirken zorlu maçın 11'i de şekillendi.
Derbide Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır koruyacak. Savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydin ve Attila Szalai üçlüsü bulunacak. Bu sezon gösterdiği performansla Jesus'un vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu'nun maça 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken hangi tarafta oynacağı netleşmedi. Osayi-Samuel maça 11'de başlarsa Ferdi sola Osayi sağ tarafa geçecek. Jesus'un orta sahada ise Arao ve Crespo'ya şans vermesi bekleniyor. Hücum hattında ise Enner Valencia'nın dönmesiyle eli güçlenen Jesus, Ekvadorlu yıldızın yanında İrfan Can ve Serdar Dursun ile maça başlayabilir.