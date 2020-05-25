Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertli takım, Nabil Dirar'ın Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohammed Nahiri ile ilgileniyor.

Fas'ın Wydad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Zaman zaman savunmanın diğer bölgesinde de görev yapan Nahiri, kariyerinde hiç Fas dışına çıkmazken milli formayı 10 kez giydi.