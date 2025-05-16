Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, bugün bir toplantı gerçekleştirirken, yönetimin eylül ayında gerçekleştirilmek üzere olağanüstü kongre kararı alabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe Kulübü'nün alınan kararla ilgili kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Konuyla ilgili detayları aktaran HT Spor muhabiri Esra Köse, "Fenerbahçe'nin bu sezon için beklenen şampiyonluktan uzak kalması taraftarı harekete geçirmişti ve imza sürecine girilmişti. Fenerbahçe'den bugün veya yarın bir açıklama gelebilir. Eylül ayında kongre kararı alınabileceği yönünde güçlü iddialar var. Şu an için teyitli bir tarih veya karar yok" ifadelerini kullandı.

💥 Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor!



🎙️ @1esrakose: Fenerbahçe'nin bu sezon için beklenen şampiyonluğa uzak kalması taraftarı harekete geçirmişti ve imza sürecine girilmişti. Fenerbahçe'den bugün veya yarın bir açıklama gelebilir. Eylül ayında kongre kararı alınabileceği… pic.twitter.com/138liA8lts — HT Spor (@HTSpor) May 16, 2025

AHMET SELİM KUL: ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLACAKTIR

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ise Fenerbahçe'deki sıcak gündemle ilgili şunları söyledi:

"Her ne kadar imza kampanyasından net veriler olmasa da sürekli bu kampanyaya ilginin artıyor olması, Fenerbahçe yönetimini inatlaşma noktasından camianın sesine kulak verme noktasına kaydırmış durumda. Bu akşam saatlerinde açıklama yapılabileceğini de duyuyoruz ama bu işler çok anlık değişebileceği için net ifadeler kullanmaktan kaçınıyoruz ancak bir olağanüstü kongre kararının kapıda olduğunu duyduk. Fenerbahçe seçim sürecine girerse eylül ayına kadar ciddi bir yarış olacaktır. Ben mevcut başkan Ali Koç'un da aday olacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun o da bu seçimde yeniden aday olacaktır. Fenerbahçe'yi bol karmaşalı bir dönem bekliyor"

REKLAM ALİ KOÇ, "İMZA TOPLAYARAK BAŞKAN GÖNDERMEK F.BAHÇE'YE YAKIŞMAZ" DEMİŞTİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı kongre üyelerinin 'erken seçim' için imza topladıklarını, bu yöntemin sarı-lacivertli kulübe yakışmayacağını söylemişti. Koç, konuyla ilgili olarak, "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka! Ancak imza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl üçüncü kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'un 2 yıl daha görev süresi bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçeli eski yöneticiler Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp, kongre kararı alınması halinde başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı.