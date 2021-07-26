Yeni sezona hazırlık kapsamında Gençlerbirliği'yle karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'yle yaptığı hazırlık maçının 35. dakikasında sakatlanan Mbwana Samatta, yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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