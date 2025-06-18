Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini noktaladı.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'e yeni sözleşme önermeme kararı aldı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Sarı-lacivertli formayla 178 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 7 gol 15 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.