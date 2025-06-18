Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!

        Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı oyuncuya yeni sözleşme önermeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

        TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini noktaladı.

        Fenerbahçe, Osayi-Samuel'e yeni sözleşme önermeme kararı aldı.

        FENERBAHÇE KARNESİ

        Sarı-lacivertli formayla 178 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 7 gol 15 asistlik katkı sağladı.

        Yıldız futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Habertürk Anasayfa