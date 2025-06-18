Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yaptığı araçtan çıkmaya çalışan yaralı sürücü 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli, TIR'ın otomobiline çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Muhammed Burak Zencirli'nin (19) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        ARACIN KAPISINI AÇTI TIR ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobiline, bu kez TIR çarptı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisiyle Zencirli, bu kez ağır yaralandı. Zencirli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

        Zencirli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Habertürk Anasayfa