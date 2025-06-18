Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!

Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Muhammed Burak Zencirli'nin (19) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

ARACIN KAPISINI AÇTI TIR ÇARPTI

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DHA'daki habere göre kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobiline, bu kez TIR çarptı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Zencirli, bu kez ağır yaralandı. Zencirli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

Zencirli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.