İzmir'de kan donduran olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Menderes ilçesi İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen Mehmet D. (37), Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti.

DHA'daki habere göre bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Mehmet D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi.

Mehmet D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile Hasan K.’ye (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet D., polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile Hasan K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alsaç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alsaç'ın, 1.5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve göğsüne aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

BAYRAM TAHLİYE EDİLMİŞ

Seydihan Alsaç ile Mehmet D., arasında yaşanan arbede, metro istasyonundaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheli Mehmet D.'nin daha önce İZBAN'da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Görüntülerin başlangıcında Mehmet D.'nin trenin kapılarını keyfi olarak defalarca açıp kapattırdığı daha sonra ise Alsaç ile arkadaşı Hasan K.'ye saldırısı yer aldı.