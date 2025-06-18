"Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) sigara içen 37 yaşındaki Mehmet D., kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. Mehmet D'nin darp ettiği 2 güvenlik görevlisinden 44 yaşındaki Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olan Mehmet D. tutuklandı. Saldırganın bayramda tahliye olduğu öğrenildi
İzmir'de kan donduran olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Menderes ilçesi İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi.
YOLCULARI RAHATSIZ ETTİDarp ile öldürülen Seydihan Alsaç, 44 yaşındaydı.
İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen Mehmet D. (37), Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti.
TRENDEN İNDİRİLDİ
DHA'daki habere göre bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Mehmet D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI
Mehmet D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile Hasan K.’ye (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Mehmet D., polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile Hasan K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Alsaç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Alsaç'ın, 1.5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve göğsüne aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
BAYRAM TAHLİYE EDİLMİŞ
Seydihan Alsaç ile Mehmet D., arasında yaşanan arbede, metro istasyonundaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheli Mehmet D.'nin daha önce İZBAN'da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
Görüntülerin başlangıcında Mehmet D.'nin trenin kapılarını keyfi olarak defalarca açıp kapattırdığı daha sonra ise Alsaç ile arkadaşı Hasan K.'ye saldırısı yer aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olan Mehmet D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İZBAN'DAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AA'da yer alan habere göre İZBAN tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin tren içerisinde sigara içen ve kapıları tutarak hareket etmesini engelleyen yolcuya Adnan Menderes İstasyonu'nda müdahale ettiği belirtildi.
"DAMAR YIRTILMASI NEDENİYLE ÖLDÜ"
Güvenlik görevlilerinin şüpheliyi Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirdiği ve agresif hareketlerini sürdürmesi üzerine arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Alsaç kafasından yaralanarak yere düştü. Şahıs daha sonra yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. İstasyona çağrılan polis ekipleri olaya müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyük."