Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!

İstanbul'da olay, 31 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi ile Değirmendere Caddesi bağlantı noktasında gerçekleşti.

PARA İLE KUYUMCUKENT'E GİTTİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kuyumculuk yapan 57 yaşındaki H.A., altın ve döviz almak için yaklaşık 1 milyon 400 bin lira para dolu çantayla Kuyumcukent’e gitti.