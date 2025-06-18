Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
İstanbul'da, kuyumculuk yapan 57 yaşındaki H.A., döviz ve altın almaya giderken silahlı kasklı 2 gaspçı tarafından darp edilerek soyuldu. 1 milyon 400 bin TL'si alınan H.A. olayı polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan gasp dedektifleri saatlerce iz sürdü. Yapılan çalışmalarda 2'si suç kaydı bulunan 4 kişiyi yakaladı
İstanbul'da olay, 31 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi ile Değirmendere Caddesi bağlantı noktasında gerçekleşti.
PARA İLE KUYUMCUKENT'E GİTTİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kuyumculuk yapan 57 yaşındaki H.A., altın ve döviz almak için yaklaşık 1 milyon 400 bin lira para dolu çantayla Kuyumcukent’e gitti.
SİLAHLI 2 KASKLI TARAFINDAN GASP EDİLDİ
Kuyumcukent’e gelen H.A., kendisini takip eden silahlı kasklı 2 kişi tarafından darp edilerek elinde bulunan para dolu çantası alındı. Parayı alan silahlı gaspçılar, motosikletle olay yerinden kaçtı. Gaspa uğrayan H.A. olayı hemen polise bildirdi.
KAMERALAR SAATLERCE İZLENDİ
Olayın ardından Asayiş şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kasklı gaspçının motosikletle kaçtığı görüntülere ulaştı. Şüphelilerin kaçtığı istikamete yönelik tüm kameralar saatlerce izlendi.
4 KİŞİ YAKALANIP TUTUKLANDI
Görüntülerden şüphelilerin kaçtığı bölge tespit edildi. Çalışmaların ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 suç kaydı bulunan H.Ç. (22), 8 suç kaydı bulunan B.B. (22), D.G. (42) ve C.G. (29) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda olayda elde edildiği değerlendirilen 47.000 TL para bulunarak muhafaza altına alındı. Yapılan soruşturmanın ardından 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.