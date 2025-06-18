İsrail'in İran'a saldırmasıyla gündeme gelen savaş risk piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Bu belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında denge arayışına yol açtı.

Dün sabah altının onsu yüzde 0,29’a kadar artarak 3 bin 394 dolar seviyesini aşarken bugün yüzde 0.06 düşüşle 3 bin 379 TL'den işlem görüyor.

Gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 313 TL , çeyrek altın yüzde 0,29 yükselişle 7 bin 51 TL Cumhuriyet altını ise yüzde 0,29 artışla 28 bin 121 TL'den alıcı buluyor.

ABD merkezli yatırım bankası Citi dün paylaştığı notta yatırım talebinin düşmesi ve küresel büyüme görünümündeki iyileşmeyle altının ons fiyatının 2025 sonu veya 2026 başında 3 bin doların altına inebileceğini öngördü.

Banka 3 aylık tahminini 3 bin 500'den 3 bin 300 dolara, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara çekti.

Gümüşün ons fiyatı, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında yükseldi. Altına alternatif bir yatırım olarak öne çıkan gümüşün ons fiyatı dün 37,2 dolara yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda 37,3 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI 5 AYIN ZİRVESİNDE

Petrol, İsrail’in geçen hafta İran’a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükselen fiyatlardan sonra, ABD’nin çatışmaya katılabileceğine dair spekülasyonların Orta Doğu’daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte yükseldi.

Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü. Böylece, petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarında zamma neden oldu. Bu gece benzinin litresine 1,56 TL, motorinin litresine ise 1,87 TL zam bekleniyor.

Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak Haberi Görüntüle

Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4,40'A YÜKSELDİ

Yaşanan gelişmeler emtia piyasalarında da sert hareketlere neden oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,39'a inerken, bugün yüzde 4,40'a yükseldi.

Dün yüzde 0,6 artışla 98,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.