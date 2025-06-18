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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcılar dikkat...Piyasalar sarsıldı: Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde! Altın denge arayışında - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasalar sarsıldı: Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında

        Petrol fiyatları Trump'ın İran'a karşı sert uyarısından sonra beş ayın zirvesine yaklaşırken bu belirsizlik ortamı altında denge arayışına yol açtı. Ons altın sınırlı düşüşle güne başlarken gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 300'ü geçti. Altına alternatif bir yatırım olarak öne çıkan gümüşün ons fiyatı ise son 13 yılın en yüksek seviyesini gördü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:28
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        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
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        İsrail'in İran'a saldırmasıyla gündeme gelen savaş risk piyasayı etkilemeye devam ediyor.

        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
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        Bu belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında denge arayışına yol açtı.

        Dün sabah altının onsu yüzde 0,29’a kadar artarak 3 bin 394 dolar seviyesini aşarken bugün yüzde 0.06 düşüşle 3 bin 379 TL'den işlem görüyor.

        Gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 313 TL , çeyrek altın yüzde 0,29 yükselişle 7 bin 51 TL Cumhuriyet altını ise yüzde 0,29 artışla 28 bin 121 TL'den alıcı buluyor.

        CİTİ ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

        ABD merkezli yatırım bankası Citi dün paylaştığı notta yatırım talebinin düşmesi ve küresel büyüme görünümündeki iyileşmeyle altının ons fiyatının 2025 sonu veya 2026 başında 3 bin doların altına inebileceğini öngördü.

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        Banka 3 aylık tahminini 3 bin 500'den 3 bin 300 dolara, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara çekti.

        GÜMÜŞ SON 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

        Gümüşün ons fiyatı, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında yükseldi. Altına alternatif bir yatırım olarak öne çıkan gümüşün ons fiyatı dün 37,2 dolara yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda 37,3 dolardan işlem görüyor.

        PETROL FİYATLARI 5 AYIN ZİRVESİNDE

        Petrol, İsrail’in geçen hafta İran’a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükselen fiyatlardan sonra, ABD’nin çatışmaya katılabileceğine dair spekülasyonların Orta Doğu’daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte yükseldi.

        Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü. Böylece, petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı. Bu yükseliş akaryakıt fiyatlarında zamma neden oldu. Bu gece benzinin litresine 1,56 TL, motorinin litresine ise 1,87 TL zam bekleniyor.

        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
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        Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok.

        ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4,40'A YÜKSELDİ

        Yaşanan gelişmeler emtia piyasalarında da sert hareketlere neden oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,39'a inerken, bugün yüzde 4,40'a yükseldi.

        Dün yüzde 0,6 artışla 98,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

        Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Nasdaq endeksi yüzde 0,91, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

        Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkede mayıs ayı dış ticaret dengesi 637,6 milyar yen (yaklaşık 4,4 milyar dolar) ile tahminlerin altında açık verdi. Söz konusu ayda ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,7, ithalatı da yüzde 7,7 azaldı.

        BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puandan başladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 39,4970'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5270'ten işlem görüyor.

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