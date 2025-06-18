Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin her bir neferine bugün bir kez daha sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bizlere umut ve cesaret aşılayan genç arkadaşlarımı muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM NEDENİYLE BAYRAM BURUK GEÇTİ"

Bir mübarek bayramı daha hamd olsun geride bıraktık. Gazze'deki soykırım nedeniyle bayram buruk geçti. Bayram günleri insanlarımızın dostluğu kardeşliği en güçlü yaşadığı günlerdir. AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tam kadro sahadaydı. Sevgi, merhamet ve hoşgörünün kalplerde çoğalmasını sağladık.

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Samimi bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 86 milyonun siyasi farklılıklarını, anlaşmazlıklarını bir yana bırakıp muhabbetle kucaklaştığı ve helalleştiği bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması, bu mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan bir davranıştır.

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, ana muhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de enfekte ediyor. "ÖZEL VE CHP YÖNETİMİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMALI" Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir. Türkiye gibi büyük ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır kim kimin yüzüne tükürecek tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz. "EKONOMİDE NASIL NETİCE ALACAĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORUZ" Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi program büyüklüğünü 300 milyar liradan yüzde 70 artışla toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz. Biz ekonomide de ne yaptığımızı ve nasıl netice alacağımızı da gayet iyi biliyoruz.

Sayın Özel çok iyi bildiği meselelerden bahsetsin. Toplanmayan çöplerden, kapı dışarı edilen işçilerden, çalışmayan merdivenlerden bahsetsin. "TÜRKİYE ÇOK HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR" Türkiye, tüm enerjisini ve kapasitesini bekasına yönelik meselelere ayırması gereken çok hassas bir dönemden geçiyor. Terörsüz Türkiye'nin hedefe ulaşması için çalışıyoruz. CHP dahil, grubu bulunan tüm partilerin, bu dönemde yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. "NETANYAHU HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI" İsrail'in saldırıları çok daha vahim çok daha barbarca bir boyut kazanmış durumda. Gazze'de 2 milyon masum sivil tamamen açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum edildi. İsrail her gün yüzlerce insanı katlediyor. Katliam politikaları farklı bir boyuta ulaştı. Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarız er ya da geç katliamların hesabını verir. "İSRAİL ATEŞİ TÜM BÖLGEYE YAYILIYOR" İsrail haydutluk sahasını genişletti. İran'ın bu haydutluk karşısında kendisini savunması son derece meşru bir haktır. İran, gözü dönmüş bir ülke tarafından saldırıya uğramıştır. İsrail nükleer müzakeresi sürerken terör eylemi yaptı. İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. Devlet terörüne sessiz kalmak rıza göstermektir. İsrail'in kural tanımazlığı karşısında sessiz kalınamaz. Sessiz kalanların da eline çocuk kanı sıçrıyor.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE" İsrail'in, İran'a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her olumsuzluğa hazırlık yapıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız. İsrail saldırganlığı sona ermeli. "SÜREÇTE YOĞUN DİPLOMASİ HALİNDEYİZ" Süreçte yoğun diplomasi halindeyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Nükleer konusu diplomasi ile çözülmeli. Saldırıların durması için elimizden geleni yapıyoruz. "ARTIK KENDİ SEMALARIMIZI KORUYORUZ" Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız hepsi var. Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki bırakın bize saldırmayı, hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek."