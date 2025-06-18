Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş tatilde

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yasemin Şefkatli ve Gamze Erçel, modacı Gülnur Güneş'in Bodrum Cennet Koyu'na demirli olan lüks yatına misafir oldu.

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Kız kıza tatil yapan grup, bir süre sonra yattan ayrılıp bir otelin plajına gitti.

Yasemin Şefkatli, Gamze Erçel ve Gülnur Güneş, akşam saatlerine döndükleri lüks yatın keyfini çıkardı.

Siyah bir mayo giymeyi tercih eden Yasemin Şefkatli, arkadaşına fotoğraflarını çektirdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.