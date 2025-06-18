ODMD Başkanı Bozkurt: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan "ÖTV matrah oranlarının değiştirilmesi ve bu konuda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi"ne ilişkin yasa teklifine ilişkin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) açıklama yapıldı.

ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek? Haberi Görüntüle

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ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yeni tasarının, meclisten yetki alınarak ÖTV matrah oranlarının ve ÖTV oranlarının değiştirilmesi konusundaki yetkinin genişletilerek Cumhurbaşkanına verilmesini içerdiğini belirterek, "Bu yetki, tüm vergi sisteminin yeniden tasarlanmasına olanak tanıyarak modern bir sistem oluşturma fırsatı sunuyor. Ancak yasa tasarısına baktığımızda, hala matrah sistemine dayalı bir düzenleme yapılmasının planlandığını görüyoruz" dedi.

'MATRAH SİSTEMİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM'

Kalıcı bir vergi sistemini savunan Bozkurt, "Matrah sisteminin sakıncalarını ve dezavantajlarını geçmişte birçok kez gördük. Enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için değişen fiyatlar nedeniyle tüketiciler ve bayiler her ay başka bir modele yönelmek zorunda kalıyor. Araç vergilerinin fiyata bağlı olması piyasada spekülasyonlara ve haksız zenginleşmelere neden olabiliyor. Matrahlar üzerinde bugün yapılan bir güncelleme, kısa sürede geçerliliğini yitirebiliyor. Bu nedenle bu sistem, ancak geçici bir çözüm olabilir. Dolayısıyla her zaman daha kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sisteminden yana olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu.

'MEVCUT YAPI OTOMOBİL SAHİBİ OLMAYI ZORLAŞTIRIYOR' ODMD olarak otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını önerdiklerini kaydeden Bozkurt, "Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor. Bu konuda bakanlıkla ve kamuoyuyla daha önce paylaştığımız, ÖTV’nin kademeli olarak düşürülmesi ve sıfırlanmasıyla ilgili bir senaryomuz da bulunuyor. Gerekirse bu çalışmalarımızı her zaman yeniden paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. REKLAM 'ÖTV'de matrah güncellemesi şart' ÖTV'yi sıfırlayacak öneri! ODMD'NİN ÖTV'Yİ SIFIRLAMA PLANI ODMD, otomobillerden alınan ÖTV'nin sıfırlanmasına yönelik 10 yıllık planını 2022 sonunda kamuoyu ile paylaşmıştı. 10 maddelik plan şu şekilde açıklanmıştı; 1- ÖTV oranlarında kademeli bir indirim senaryosunda, otomotiv pazarı 2034’e kadar 2.25 milyon adede kadar ulaşacak, sadece otomobil satışları ise 1.5 milyon adedin üzerine çıkacak 2- Pazarın gelişimi, Türkiye otomotiv sektörünün, dünyadaki yerini üst sıralara taşıyacak

3- Bin kişiye düşen otomobil sayısı 219 adetten Doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak 4- Daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, otomotiv ihracatı 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar dolara çıkacak 5- Türkiye Otomotiv Sanayi’nin 2 milyon adet olan üretim kapasitesinin 3 milyon adede çıkacak, tedarik sanayinin ekonomik ölçeklere ulaşması ve yatırımlarını artırabilmesi mümkün olacak REKLAM 6- Türkiye'ye gelecek yeni üretim yatırımları ile beraber gerek yeni yan sanayi firmalarının ülkede yeni yatırımlar yapması gerekse mevcut yan sanayi firmalarının kapasite artırımı ile beraber katma değeri yüksek teknolojik komponentlere yönelim artacak 7- Otomotiv ve paydaş sektörlere ait istihdam yüzde 50 seviyelerinde artarak 750 bin kişiye ulaşabilecek 8- ÖTV gelirlerindeki kaybın telafisi için, aracın yaptığı kilometre ile kirletici miktarına bağlı olarak vergi dağılımları düzenlenecek, MTV gelirleri 2034 yılına kadar toplam 15-20 milyar TL kadar artacak 9- Türkiye'deki araç parkının yaş ortalaması ve verimsiz yakıt kullanımı düşecek. ikinci el araç ihracatı araç parkını gençleştirecek ve cari açığın kapanmasına olumlu etki yaratacak

10- Otomobil ve yan sanayi ihracatlarından yaratılacak dış ticaret fazlası ile yılda 10 milyar dolar daha cari açığın kapanmasına katkı sağlanacak '4X4 TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV ARTIŞI CİDDİ ZARAR VEREBİLİR' Meclisteki kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli konunun ise, ticari araçların 4x4 modellerindeki yüksek vergi artışı olduğunu belirten ODMD Başkanı Bozkurt, "Bu ÖTV değişikliğinin aniden gelmesi, piyasada dengeleri değiştirecek ve ciddi zarar verecek sonuçlar doğurabilir. Bu tür araçlar yurt dışından ithal edilen araçlar ve bilindiği gibi araçların ithal edilmesi belli süreçleri gerektiriyor. Dolayısıyla markaların teyit edilmiş siparişleri ve yolda olan araçları var. Eğer vergi oranı bir anda yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarsa, bu durum sektör için ciddi zararlara yol açacaktır. Üstelik bu tip araçlara ihtiyaç duyan madencilik ve inşaat gibi sektörler bu değişiklikten büyük zarar görecektir" dedi. Mobilitenin lüks değil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Araçlara ulaşmanın her zaman daha kolay olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak artış konusunda bir karar alınacaksa buna belirli bir sürenin verilmesi veya makul artışlar olması gerektiğini düşünüyoruz" görüşlerini paylaştı.

YASA TEKLİFİNDE HANGİ MADDELER YER ALIYOR? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan yasa teklifinde, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesinin önünün açılması hedefleniyor. Ayrıca, binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahlarının, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncellenmesine dair bir madde de teklifte yer alıyor. Öte yandan, teklife göre, en düşük ÖTV oranının da yüzde 80 olması öngörülüyor.