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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan haberleri: İki kuzenden geriye büyük acı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!

        Erzincan'da, 24 yaşındaki Ayşenur Torunlar ve kuzeni 33 yaşındaki Nurten Çiftlik Taşkıran, motosikletle eve döndükleri sırada Burak Ç.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İki kuzen olay yerinde can verirken cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:58
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        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
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        Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), önceki gün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü.

        EVE DÖNMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

        Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı.
        Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı.

        AA ve İHA'daki habere göre iki genç kadın, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi.

        ÖN CAMA ÇARPIP YERE DÜŞTÜLER

        Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı.
        Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı.

        Torunlar burada Burak Ç.'nin kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Torunlar ve Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        Ayşenur Torunlar ile Nurten Çiftlik'in cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cami-i Kebir Camii'nde Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeni Mezarlığa defnedildi.

        Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.

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        #Erzincan
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