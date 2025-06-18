Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), önceki gün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü.

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EVE DÖNMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR Ayşenur Torunlar, 24 yaşındaydı. AA ve İHA'daki habere göre iki genç kadın, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi.

ÖN CAMA ÇARPIP YERE DÜŞTÜLER Nurten Çiftlik Taşkıran, 33 yaşındaydı. Torunlar burada Burak Ç.'nin kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Torunlar ve Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER Ayşenur Torunlar ile Nurten Çiftlik'in cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cami-i Kebir Camii'nde Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeni Mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.