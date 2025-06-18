CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonucu başlayan karşılıklı çatışmada gözler Trump yönetiminde.

Şimdiye kadar ABD tarafı bu çatışmada bir rolleri olmadığını söylese de, İsrail'in beklentisi Washingon'ın kendi yanlarında çatışmaya dahil olmasıyla İran'a yapılan saldırıların kalıcı etki bırakabilmesini sağlamak.

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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'e göre, İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine destek verip vermeyeceğini öğrenmeyi bekliyor.

ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı? Haberi Görüntüle

CNN'in üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrailli yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilerleyişi ve ABD'nin müdahil olma olasılığı konusunda sık sık iletişim halinde bulunuyor.

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Yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'den askeri destek alıp almayacaklarını görmek için Trump'ın kararının beklendiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir İsrailli yetkili, "Tüm operasyon, ABD'nin bir noktada operasyona katılacağı temel varsayımına dayanıyor." şeklinde konuştu.

İki farklı İsrailli yetkiliye göre ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fordo nükleer tesisine yönelik saldırıları onaylaması için Trump'a açıkça çağrıda bulunmuyor ancak desteğini bekliyor. Yetkililer, İsrail'in Fordo nükleer tesisini vurmak ya da en azından geçici olarak devre dışı bırakmak için başka seçenekleri olduğunu, ancak hiçbir seçeneğin ABD'nin envanterinde bulunan silahlarla düzenlenecek bir saldırı kadar etkili olmayacağını ifade ediyor.