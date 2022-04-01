Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fenerbahçe'de Mesut Özil rüyası kabusa dönüştü! - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Mesut Özil rüyası kabusa dönüştü!

Fenerbahçe'ye büyük bir sükseyle gelen Mesut Özil'in kadro dışı kalması yurt dışında da yankı buldu. The Athtletic yazarı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geliş hikayesini ve sarı-lacivertlilerdeki süresini kaleme aldı

01.04.2022 - 11:35 | Güncelleme: FUTBOL

  • Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer oluşundan kadro dışına kadar olan süreci The Athletic yazarı Nick Miller kaleme aldı. Sporx'in aktardığı yazı şöyle:

    "Ortak görüşe göre; Mesut Özil'in Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atması kulüp tarihinin en büyük transferi oldu. Mesut Özil bir küresel süperstar, Dünya Kupası ve La Liga şampiyonu. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarı olan bir küresel süperstar. Gelsenkirchen'de doğmuş ve Almanya için 92 kez oynamış olabilir ama ailesi Türk kökenliydi ve çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi seviyordu.

  • İmzasını attığında 'Hayalim bugün gerçekleşti' dedi. "Fenerbahçe'ye inanıyorum. Fenerbahçe'ye her zaman inandım. Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum." Yaklaşık 300 bin kişi uçuşunu Flightradar'da takip etti. Özil'in 1 saat 40 dakika süren imza törenini 2.1 milyon kişi YouTube'dan izledi.

  • Arsenal'de işler kötüye gitmişti ve en iyi yılları geride kalmıştı ama bu bir eve dönüştü. Her şeyden öte manevi bir transferdi. Kalitesi yerli yerinde duruyordu. Belki Premier Lig'de hala süperstar gibi oynayamayabiliyordu ama Fenerbahçe'nin hayal transferiydi.

  • Milli maç arasından önce Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı mücadelede Mesut Özil, ilk devre sonunda oyundan alındı. Teknik direktör İsmail Kartal ile tartışmasının ardından Mesut Özil ile birlikte takım arkadaşı Ozan Tufan, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Peki işler bu hale nasıl geldi? Özil'in aslında Fenerbahçe'nin mesihi olmasından 15 ay sonra kadro dışı kalması noktasına nasıl varıldı?

  • Bir televizyon yayınında Ali Koç, Mesut Özil'in imzasından birkaç hafta önce 'Güzel bir rüya' dedi. Ancak 'Ekonomik koşulların uygun olmadığı' konusunda da ısrarcıydı. Fenerbahçe'nin o dönem yaklaşık 345 milyon euroluk devasa bir borcu vardı.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.