Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı!
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.