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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk hedef Skriniar! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de ilk hedef Skriniar!

        Fenerbahçe, devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı takımda tutmak istiyor. Ancak Slovak oyuncunun yüksek maaş talebi, transferin önündeki en büyük engel...

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        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:07
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        • 1

          Yeni sezonun çalışmalarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

        • 2

          Bu doğrultuda ilk hedef, devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar’ın takımda kalmasını sağlamak.

        • 3

          Paris Saint-Germain’den transfer edilen Slovak stoper, liderlik vasıfları ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların takdirini kazandı.

        • 4

          F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ

          Jose Mourinho’nun savunmada en güvendiği isimlerin başında gelen Skriniar için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

        • 5

          Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için Fransız devi PSG ile temaslarını sürdürüyor.

        • 6

          HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; bu süreçte sarı-lacivertli kulübün önüne önemli bir engel çıktı.

        • 7

          TEK ENGEL MAAŞI

          Slovak stoperin yıllık 12 milyon euro’yu bulan maaş talebi... Yönetim, bu rakamı kulüp bütçesi açısından sürdürülebilir bulmuyor.

        • 8

          Özellikle forvet hattına yapılacak yıldız bir takviye için ciddi bir mali kaynak ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Skriniar’ın indirime gitmemesi durumunda transferden vazgeçme ihtimalini de değerlendiriyor.

        • 9

          Sarı-lacivertliler, sezon sonunda yapılacak genel kadro planlamasının ardından Slovak oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek.

        • 10

          Skriniar takımda kalmak istese de maddi şartlar belirleyici olacak. Bu nedenle taraflar arasındaki pazarlık süreci önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşacak.

        • 11
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