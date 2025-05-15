Fenerbahçe'de ilk hedef Skriniar!
Fenerbahçe, devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı takımda tutmak istiyor. Ancak Slovak oyuncunun yüksek maaş talebi, transferin önündeki en büyük engel...
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Yeni sezonun çalışmalarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.
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Bu doğrultuda ilk hedef, devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar’ın takımda kalmasını sağlamak.
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Paris Saint-Germain’den transfer edilen Slovak stoper, liderlik vasıfları ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların takdirini kazandı.
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F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Jose Mourinho’nun savunmada en güvendiği isimlerin başında gelen Skriniar için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.
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Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için Fransız devi PSG ile temaslarını sürdürüyor.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; bu süreçte sarı-lacivertli kulübün önüne önemli bir engel çıktı.
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TEK ENGEL MAAŞI
Slovak stoperin yıllık 12 milyon euro’yu bulan maaş talebi... Yönetim, bu rakamı kulüp bütçesi açısından sürdürülebilir bulmuyor.
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Özellikle forvet hattına yapılacak yıldız bir takviye için ciddi bir mali kaynak ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Skriniar’ın indirime gitmemesi durumunda transferden vazgeçme ihtimalini de değerlendiriyor.
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Sarı-lacivertliler, sezon sonunda yapılacak genel kadro planlamasının ardından Slovak oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek.
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Skriniar takımda kalmak istese de maddi şartlar belirleyici olacak. Bu nedenle taraflar arasındaki pazarlık süreci önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşacak.
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