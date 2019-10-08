Ligdeki son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitiren Fenerbahçe milli aradan galibiyet serisiyle dönmek istiyor. Süper Lig'in 12 ve 13. haftalarında üst üste oynanacak iki deplasman olan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarına kadarki süreyi kayıpsız atlatmak istiyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe bu 4 maçta oynanacak 12 puanla hem camianın üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de liderliği almak istiyor.

Ersun Yanal ve kurmayları ligin ilk yarısının kalan haftalarında iplerin tam anlamıyla ele alınacağını düşünüyor ve bu sürece özel olarak hazırlanıyor. Bu kritik virajın şampiyonluk için önemli olduğunu düşünen sarı-lacivertliler, ilk yarının son haftalarına yüksek özgüven ve iyi bir havayla girmek istiyor.