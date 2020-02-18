Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından Ankaragücü maçında Emre ve Gustavo'nun da kaybedilmesi teknik direktör Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor. Yanal, orta sahada Gustavo'nun yerine Tolgay veya Tolga Ciğerci'yi oynatmayı planlarken burada favori isim Tolga Ciğerci.

STOPERDE YİNE JAILSON ÖNE ÇIKIYOR

Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'ı kadroya dahil edip Nabil Dirar'ı ön bölgeye çekmeyi planlayan Ersun Yanal stoper bölgesinde ise değişiklik yapıp yapmama konusunda kararsız. Jailson'un yine hatalar yapması Ersun Yanal'ı bu düşünceye iterken Adil Rami ve Falette'ye çok güvenmemesi sebebiyle yine de Jailson ile başlama fikri ağırlık basıyor.