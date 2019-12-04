04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda teknik direktör Ersun Yanal tarafından tercih edilmeyen Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la oynanan maça ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki yıldız adayı, İstanbulspor ağlarına 1 gol gönderirken Deniz Türüç'ün golüne de asist yaptı.
185 DAKİKADA 4 GOLE KATKI
Ligin ilk haftasında Gaziantep maçında 1 gol atan Ferdi, 2. haftada Başakşehir karşısında 90+3'te Vedat'ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı. 3. haftada Trabzonspor, 4. hafta Alanyaspor karşısında da sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, daha sonra formayı göremedi. Genç futbolcu, ligde hepsine sonradan girdiği 4 maçta toplam 95 dakika sahada kaldı.
Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 185 dakika sahada kalırken 2 gol, 2 asist yapma başarısını gösterdi. Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 46 dakikada bir gole katkı (gol+asist) verme istatistiğiyle tüm takım arkadaşlarından iyi bir oran yakaladı.
DİĞER OYUNCULARIN ORTALAMALARI
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'de hücum ve orta saha bölgerinde oynayan ve en az 180 dakika sahada kalan futbolcuların 'aldığı dakika / gole katkı' istatistikleri şöyle:
NOT: Veriler transfermarkt'tan alınmıştır. Ortalamalarda virgülden sonra yuvarlama yapılmıştır.
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