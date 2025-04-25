Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç'un toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Giriş: 25.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:31
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
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