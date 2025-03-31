Fenerbahçe'de derbi mesaisi!

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.