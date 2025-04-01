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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

        Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:00
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        Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
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        Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticiler katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Mosturoğlu, "Bütün yarıştığımız branşlarda kupa hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle futbolda kupaların, futbolcularımızın kollarında havaya kalkacağı günler yakındır. Yarın çok önemli maçımız var, tribünlerle birlikte olumlu enerjiyle yarın inşallah unutulmaz zaferlerimizden birini daha kazanacağız. Tüm kupaları kazanarak bu seneyi bitireceğimizi düşünüyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

        Burak Kızılhan ise şunları kaydetti:

        "Herkesin bayramını kutluyorum. Yarın bizim için çok önemli bir maç var. Ligde puan farkı azaldı, yarınki maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek. O yüzden büyük taraftarımız bugüne kadar olduğu gibi yarın da birlik beraberlik içinde bir şölen havasında stada gelecek ve inşallah galip geleceğiz. Futbol dışında diğer branşlarda da Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Tüm şubelerimizde şampiyonluğa oynuyoruz. Kurban Bayramı haziranda olacak. İnşallah burada hep beraber daha coşkulu, kupalarımızı şampiyonluklarımızı kutlayacağımız bir bayram olsun."

        Konuşmaların ardından üyeler hep beraber tezahürat yaparken, fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

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