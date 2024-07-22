Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin sakatlandı!
Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle Lugano maçının kadrosunda yer almadı.
Fransız oyuncunun dün yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığı ve riske edilmemek için İsviçre kafilesinden çıkarıldığı öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu: