Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe, kadroya 5 oyuncuyu dahil etmedi. Serdar Aziz, Zanka, Dirar, Deniz ve Garry Rodrigues, Karagümrük karşısında 22 kişilik kadroda yer almadı.

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