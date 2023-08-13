Fenerbahçe'de 4 değişiklik

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor 11’inden 4 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoperde Luan Peres’in yerine Alexander Djiku’yu tercih ederken, orta sahada Miha Zajc’ın yerine Mert Hakan’ı, hücum hattında da İrfan Can Kahveci ile Joshua King’in yerine Ryan Kent ve Sebastian Szymanski’ye görev verdi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına şu 11 ile çıktı:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yeni transferler ilk kez Süper Lig maçında

Yeni sezon yapılanması kapsamında sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir ise yedek bekledi.

Kırmızı-siyahlılar 6 ay sonra ilk kez

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, güney ekibinin bu sezon hakları sayılarak Süper Lig’de mücadele etmesini kararlaştırmıştı. Süper Lig’de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor’a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Öte yandan Gaziantepli futbolcular, müsabakaya ‘Deprem sürecinde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz’ yazılı pankartla çıktı.

Saracoğlu kapalı gişe

Süper Lig’in ilk maçına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler tribünleri tıklım tıklım doldururken, tezahüratlarla takıma destek verdi.