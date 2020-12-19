Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürürken stoperler penaltıya sebep olmaya devam etti. Tisserand, Yeni Malatyaspor maçının ardından bu kez Antep'te 38. dakikada penaltı yaptı. Sarı-lacivertliler bu golle 2-0 geriye düşerken mücadeleyi de 3-1 kaybetti.

AVRUPA'NIN LİDERİ!

Kanarya'da 3 stoper, toplamda 6 penaltıya sebep olurken Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Marcel Tisserand ikişer penaltı yaptırdı. Kanarya bu penaltılardan 5 gol yedi. Opta'da yer alan istatistiğe göre; bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok.

FORVETLER GERİDE!

Fenerbahçe'nin forvetleri Samatta, Cisse ve Ademi ise 5 gollük katkı yaptı. Samatta 2 gol, Cisse 3 gol kaydederken Ademi henüz golle tanışamadı.