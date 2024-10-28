Fenerbahçe-Bodrum FK maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri En-Nesyri ve Dzeko kaydetti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Bodrum FK karşısında elde ettiği galibiyeti kaleme aldı.
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İbrahim Yıldız (HT Spor): Fenerbahçe attığı iki gol dışında (birinci gol kaleci hatasıydı), beklenenden daha çok pozisyona girdi. Son vuruşlar, yardımlaşma olmayışı skorun artmamasına neden oldu. Osayi gibi Maximin'in de bu konuda dikkati çekilmeli. Sanırız bu durumdan Mourinho da rahatsız. Basın toplantısında söylediklerinden bunu anlıyoruz.
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Cem Dizdar (Fanatik): Antrenman maçından hallice geçen maçı zorlanmadan kazandı Fenerbahçe. Buradaki, ‘’zorlanmadan kazanma’’ ifadesi Bodrum’un rakibe zorluk çıkaracak donanım ve güçte olmaması anlamında kullanıldı! Bugün, yarın bu ‘’muhteşem galibiyet’’e dair oturaklı analizler okuyup, övgüler dinleyebilirisiniz. Çok az insan ‘’zorlanmadan kazanılan maçın’’ oyun gücü değil de kulüp büyüklüğü ve oyuncu harcamalarına bağlı olduğundan söz edecek...
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Ahmet Selim Kul (HT Spor): ManU, Bodrum ve Trabzonspor maçları viraj dedik ve bu viraj henüz tamamlanmadı. Fenerbahçe bir tedavi sürecinde ve fena geçirmiyor bu süreci. Ama açık konuşayım bu camiayı biraz tanıdıysam Trabzonspor maçının sonucunun sezon açısından hayati önem taşıdığını söyleyebilirim. Fenerbahçe için bu zorlu deplasmanda 1 puan yeterli olmayacaktır. Fenerbahçe Trabzon’da 3 puanı alır ise Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi için çok önemli bir basamak inşa edeceğini söyleyebilirim.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Mourinho’nun muhtemelen fikstür sıkışıklığı dışında da gerekçeleri vardı bu radikal değişim için. Fenerbahçe ilk 8 müsabakada 3 kez (Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun maçlarında) skoru bulduktan sonra kötü görüntü vermiş, bunların ikisinde 2’şer puan bırakmıştı. Dün belki de ligin en zayıf takımlarından birine karşı, pragmatizm dışında bir oyunu olduğunu da kanıtlamak istedi. Dün 70’inci dakikada skor 2-0 olmasına ve kenara 4 yeni futbolcu getirmesine rağmen formasyonunu bozmaması, 4-4-2 ile devam etmesi, Göztepe-Kasımpaşa maçlarından ders çıkardığının kanıtı.
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Gürcan Bilgiç (Sabah): Üç gün önce Manchester United karşısında "rüştünü" ispatlayan takımdı Fenerbahçe. Ölçüm aletlerine göre neler yapabileceklerini, daha ne kadar iyi olabileceklerini gösterdiler. Bu 90 dakika özellikle Mourinho'ya nasıl iyi bir kadrosu olduğunu hatırlatmakla kalmadı, oyuncu grubuna da öz güveni getirdi.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim): Amrabat sahanın en iyi oyuncularından biriydi. İsmail uzun süredir oynamadığı için biraz telaşlı göründü. Sonuçta Samsun beraberliğinin ardından Manchester United maçındaki iyi oyun ve dün gece alınan galibiyet Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi. Haftaya Trabzon ile oynanacak maç 3 puanla geçilirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında artık önü açılacak.
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Tayfun Bayındır (Milliyet): Bir hazırlık maçından halliceydi... Saman alevi misali ilk yarıda 3-4 pozisyon, kaleci hatasından gelen bir gol. İkinci yarının hemen başında önde baskıdan doğan pozisyon sonrasında bir Dzeko golü, üstüne bir de Amrabat performansı, hepsi o kadar... Dünün en iyisinin Amrabat olduğunu, Faslı oyuncunun altı numarada mükemmele yakın bir performans sergilediğini, bir asist yaparak başarısını taçlandırdığını ancak İsmail’in yeterli destek vermemesi nedeniyle stoperlerin arasında çok sıkıştığını özellikle vurgulamalıyım. Sağlıklı ve temposu yüksek bir Fred ile dünkü Amrabat’ın çok özel hikayeler yazacağına kuşku yok.