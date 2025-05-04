Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde goller yabancılardan!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi ezeli rakiplerin son yıllarda oynadığı karşılaşmaların skor yükünü yabancı futbolcular çekti.
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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İki takım arasında son 20 sezonda oynanan 41 maçta yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor.
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Söz konusu dönemde Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, Beşiktaş 9 müsabakada gülen taraf oldu. Sarı-lacivertliler 62 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar da 53 golle karşılık verdi.
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Bu müsabakalarda atılan 115 golün 80'i yabancı oyunculardan, 35'i ise Türk oyunculardan geldi. Kanarya'da 45, Kartal'da ise 35 golü yabancı oyuncular kaydetti. Sarı-lacivertlilerde 17, siyah-beyazlılarda 18 defa Türk futbolcular gol sevinci yaşadı.
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F.BAHÇE'DEN 30, BEŞİKTAŞ'TAN 20 YABANCI FUTBOLCU ATTI
İki ekip arasında 2005-2006 sezonunda oynanan ilk maçtan itibaren bugüne yapılan derbilerde Fenerbahçe'den 30 yabancı futbolcu tabelayı değiştirdi. Beşiktaş'tan da 20 yabancı futbolcu fileleri havalandırdı.
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Bu maçlarda Moussa Sow 8 gol, Alex de Souza da 7 golle ön plana çıktı. Aboubakar ve Almeida ise 4'er gole imza atarken, Domagoj Vida 3 farklı maçta gol sevinci yaşadı. Öte yandan Kanarya'da yabancı oyuncuların gol attığı son 20 golün tamamı farklı isimlerden geldi.
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İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ile Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain geçmiş derbilerde gol kaydetti.
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Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde golsüz biten son maç olan 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan müsabakanın ardından 4 lig maçındaki 14 golün 9'u yine yabancı futbolcular tarafından atıldı.
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Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alan Cenk Tosun'un, söz konusu süreçte Beşiktaş formasıyla derbilerde 3 golü bulunuyor.
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