Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçti

Tarık Biberoviç ve Nando de Colo ile dış atışlardan bulduğu basketlerle maça başlayan sarı-lacivertli takım, 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-14 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi giren Fenerbahçe, 12. dakikada Şehmus'un kaybettiği basketle 10 sayılık (14-24) fark yakaladı. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk takım, 15. dakikayı da 13 sayı farkla 35-22 önde bitirdi. Rakibinin kolay sayı üretmenine engel olan yeşil-siyahlılar, hücumda da etkinliğini artırarak 19. dakikada farkı 3 sayıya (35-38) indirdi. Ancak periyodun bitimine 26 saniye kalan Vesely ile basket bulan Fenerbahçe, devre arasına 40-35 üstün girdi.
İkinci yarıya Pineiro ve Doğuş'un dışarıdan, Caupain'in ise pota altından skorer oyunuyla başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada 43-42 öne geçti. Savunma etkinliğini artıran ve 46-42'den sonra 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada farkı 9 sayıya (46-55) çıkardı. Rakibine yaklaşık 5 dakika sayı şansı vermeyen konuk takım, üçüncü çeyreği 58-48 üstün bitirdi.
Son çeyreğe Olaseni ve Caupain'in elinden gelen 10-1'lik seriyle giren ev sahibi takım, 34. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 58-59. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 37. dakikasında skora 64-64 eşitlik geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan son dakikaları daha iyi geçiren Fenerbahçe Beko, müsabakayı 73-69 kazanarak seride 2-1 öne geçti.
Yarı final serisinde 4. maç 30 Mayıs Pazartesi günü aynı salonda oynanacak. Eşleşmede 3 galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı
Darüşşafaka: Caupain 12, Pineiro 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Boothe 5, Olaseni 15, Troy Selim Şav 3, McCullough 11, Sinan Güler 3
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberoviç 3, De Colo 10, Henry 6, Vesely 8, Booker 7, Metecan Birsen 10, Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 9, Ahmet Düverioğlu 4, Şehmus Hazer 4
1. Periyot: 14-20
Devre: 35-40
3. Periyot: 48-58
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