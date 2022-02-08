2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Real Madrid karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.