THY Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 65-63 mağlup etti. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Sarı-Lacivertliler, son iki dakikaya 6 sayı farkla geride girse de unutulmaz bir geri dönüş yaptı. Sarı-Lacivertliler, bitime 6.6 kala Datome'nin kaydettiği sayılarla 65-63 kazandı. Kanarya toplamda 14., üst üste 11. galibiyetini aldı.

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