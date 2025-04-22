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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı karşılaşmasının oynanacağı maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:36
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        • 1

          Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefesler tutuldu. İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazanmıştı. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçının başlayacağı saat...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı bugün saat 20:45'te oynanacak

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

        • 5

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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