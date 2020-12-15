Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı şifresiz CANLI İZLE - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayın?

Euroleague'de 14. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 14. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Olimpia Milano mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 13 maçta 5 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 13. haftada deplasmanda Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 89-63 mağlup oldu ve son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.