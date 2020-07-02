7 yıllık birlikteliğin ardından 1 yıl takım çalıştırmama kararıyla yolların ayrıldığı Zeljko Obradovic'in ardından Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü belli oldu. beIN SPORTS'un haberine göre sarı-lacivertliler, Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı. Haberde anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

NBA'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerini yapan Sırp koç, Mayıs 2018'de Phoenix Suns'ta başantrenör olarak göreve başlamıştı. Suns ile ilk sezonunda 82 maçta 19 galibiyet alan Kokoskov, nisan ayında görevinden alınmıştı.

2017 yılında Slovenya Milli Takımı’nı EuroBasket’te şampiyonluğa taşıyan deneyimli koç, Slovenya’ya tarihinin ilk altın madalyasını kazandırmıştı.