Fenerbahçe Beko'nun hedefi Avrupa'da zirve

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak ve ilk kez Avrupa dışında gerçekleşecek Dörtlü Final organizasyonuna Yunanistan'dan Panathianikos AKTOR ile Olympiakos, Fransa'dan Monaco katılacak.

Kupayı 2016-2017'de İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, bu ünvanı 8 yıl sonra tekrar elde etmeye çalışacak.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024'ten sonra 2024-2025 sezonunda da Dörtlü Final'de yer alacak.

Sezonun en iyi başantrenörüne verilen "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülünü 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin Litvanyalı çalıştırıcısı elde etti.

DAVIS EN İYİ 5'TE

Fenerbahçe'nin yıldızı Nigel Hayes-Davis, geçen sezon yükselen form grafiğini bu sezona da taşıdı.

Ligin en iyi 5'ine seçilen ABD'li yıldız, bu sezon 37 maçın tamamında sahaya ilk 5'te çıktı. ABD'li oyuncu Dörtlü Final'e kadar 16.8 sayı, 5.2 ribaunt, 1.6 asist ve 1.1 top çalma performansı gösterdi.

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Fenerbahçe'de sezonun en önemli faktörlerinden biri de sonradan takıma katılan Errick McCollum oldu. 37 yaşındaki oyun kurucu 16 maçta forma giyip 11.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

En iyi sezonunu geçiren Tarık Biberovic'in yanı sıra Wade Baldwin ve Marko Guduric'ten de önemli katkılar alan Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Errick McCollum, Wade Baldwin, Devon Hall, Marko Guduric, Arturs Zagars, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu

Forvet: Metecan Birsen, Nicola Melli, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Boznie Colson

Pivot: Sertaç Şanlı, Jilson Bango, Khem Birch.