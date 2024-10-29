Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Michele Rossi ve Luka Kardum hakem üçlüsü yönetecek. Haftaya 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9. sırada giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Panathinaikos mağlubiyetini unutmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 6. hafta Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı...
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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle ekranı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Maccabi Playtika ile karşılaşıyor. Ligdeki son maçında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, İsrail ekibini yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, THY EuroLeague 6. hafta Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
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FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, 29 Ekim Salı günü bugün TSİ 21.30'da başlayacak.
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FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
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FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 25 Ekim Cuma günü konuk ettiği Panathinaikos’a 76-81 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 27 Ekim Pazar günü konuk olduğu Darüşşafaka Lassa’yı 87-97 ile geçerek dörtte dört yaptı.
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ve Sertaç Şanlı’nın sakatlıkları bulunuyor.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.
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MACCABİ'DE SON DURUM
Maccabi Playtika, EuroLeague 2024-25 sezonunda oynadığı beş maçta iki galibiyet aldı. İsrail ekibi son olarak 24 Ekim Perşembe günü konuk olduğu Zalgiris Kaunas’a 78-63 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Saben Lee 17, Jasiel Rivero 12 sayı üretti.
İsrail ekibi, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.
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30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.