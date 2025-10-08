Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. Sarı lacivertliler, ilk hafta maçında Fransa'nın Paris Basket takımını 96-77 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşan son şampiyon, bu maçtan 84-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Peki, THY Avrupa Ligi 3. hafta Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 1
Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, THY EuroLeague 3. hafta Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
- 2
FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü 20.45'te oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Sports Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden yayınlanacak.
-
- 4
FENERBAHÇE- KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/