Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, THY EuroLeague 3. hafta Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...