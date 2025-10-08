Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. hafta

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. Sarı lacivertliler, ilk hafta maçında Fransa'nın Paris Basket takımını 96-77 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşan son şampiyon, bu maçtan 84-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Peki, THY Avrupa Ligi 3. hafta Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda basketbolseverler, Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, THY EuroLeague 3. hafta Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü 20.45'te oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Sports Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE- KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Habertürk Anasayfa