Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de dörtlü finale kalmak için sahaya çıkıyor

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a kalmak için play-off mücadelesi verecek. Avrupa’nın en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan Çarşamba günü Monaco’nun sahasına konuk oluyor.

Serinin ikinci maçı da deplasmanda 26 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle yine 20.00’de oynanacak. Üçüncü maçla birlikte seri Türkiye’ye taşınacak. Üçüncü maç Fenerbahçe Beko’nun sahasında 1 Mayıs saat 20:45’te başlayacak. Eğer oynanmasına gerek kalırsa dördüncü maç yine Türkiye’de Fenerbahçe’nin sahasında 3 Mayıs’ta saat 20:45’te izlenecek. Serideki olası son maç ise 8 Mayıs’ta Monako’nun sahasında oynanacak. Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Final-Four’a yükselecek. Tüm maçlar TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.