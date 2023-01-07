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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka: 95-82 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 95-82 mağlup etti.

Giriş: 07.01.2023 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka: 95-82 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 95-82 yendi.

12. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini sürdürdü. Darüşşafaka ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Metecan Birsen 10, Hayes-Davis 14, Guduric 11, Booker 6, Motley 5, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 8, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 15

Darüşşafaka: Starks 7, Ercan Osmani 2, Yeboah 7, Doğuş Özdemir 16, White 11, Olaseni 2, Eray Büyükcangaz 3, Can Korkmaz 21, McCullough 4, Canberk Kuş 4, Hakan Sayılı 5, Kılıçaraslan Şenkahya

1. Periyot: 31-11

Devre: 50-33

3. Periyot: 73-48

Beş faulle çıkanlar: 32.03 Ercan Osmani (Darüşşafaka), 37.29 Samet Geyik, 38.35 Booker (Fenerbahçe Beko)

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